「卑南勇士歌王」萬沙浪於6月18日清晨辭世，享年74歲。台灣優質生命協會今（20日）公布他的天主教儀式安息禮拜，謹訂於6月26日，於故鄉台東辦理。

萬沙浪本名王忠義，1949年出生，為卑南族歌手、演員，由李行導演取名「萬沙浪」為卑南語「成年勇士」之意。他近年於2018年7月愛傳承關懷演唱會，特別授權將他精彩人生故事製作音樂歌舞劇--《風從哪裡來》，動人呈現萬沙浪的傳奇精彩勵志人生。

他從風光的演藝人生，到經歷意外傷及腦部，多年後又因中風導致半身癱瘓，一度對人生失去盼望，但在桂田文化藝術基金會與台灣優質生命協會鼓勵及協助下，萬沙浪積極復健，更在家人朋友的陪伴下數次參與公益活動，將生命歷經大風大浪的毅力鼓勵社會大眾與弱勢社福朋友，「萬沙浪用一生奉獻對台灣音樂的獨特與非凡的才華，我們相信萬沙浪的豐沛生命力與熱情，都將讓大家永遠感佩與懷念—卑南勇士歌王萬沙浪」。

他早年為陸軍總部軍樂隊喇叭手，退伍後和朋友組潮流搖滾樂合唱團，以本名王忠義擔任主唱，在金龍酒店、六福客棧、健生醫院地下室俱樂部駐唱。1971年主唱電影《風從哪裡來》的同名主題曲一舉成名，有「山地歌王」之稱。隨後的《娜魯灣情歌》、《愛你一萬年》及《美酒加咖啡》、《藍色的姑娘》，都成為樂壇經典之作。重新演繹吳秀珠為電影《海鷗飛處》唱的同名主題曲，也獲得廣大的迴響。曾參加《誰來愛我》、《大通緝令》等影片演出。