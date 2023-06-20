中國大陸國台辦今( 20 日)宣布，恢復台灣釋迦輸入，發言人朱鳳蓮點名台東縣長饒慶鈴曾多次爭取、組織業者改善品質。農業專家「Linbay好油」林裕紘也指出，陸方是接受台東縣政府提出的管理系統，而非農委會的外銷供果園系統，包裝廠也是由台東縣府訪視合格後向陸方提報，「農委會是完全被架空的情況」。

林裕紘指出，中國大陸恢復有條件番荔枝(釋迦)輸入大陸，要取得註冊登記的包裝場跟果園。陸方此舉很難說有違反經貿條件，因為一直以來都是這樣要求其他國他，只要是平等的要求輸入，沒有違反無歧視就好，但他指出，「當然是一種非關稅的貿易障礙，可是沒有違反無歧視，所以中國這樣搞，問題也不大。」

對於陸方公布目前通過的3個台灣包裝場跟相關果園，林裕紘也點出，「這其實是很臨時隨意的開放，相對應的(其他國家)果園註冊號跟包裝場註冊號都沒有這些那麼隨便」。

他舉出今公布的台灣輸大陸果園名單，只有「果園名稱：吳村田、果園地址：南佳里段、果園編號：011-1、對應包裝場：吳村田包裝場」等簡要資訊，而泰國鳳梨釋迦輸陸，包裝場和果園的註冊編號是含英文字母、數字的16至19碼(如泰國果園註冊號碼：AC 03-9001-3649430131)。

林裕紘指出，我國農委會有外銷果園管理系統，但這次中國大陸並不接受，反將主導權給地方政府，接受由台東縣政府提出的管理系統。在果園端，果園必須取得台灣產銷履歷的驗證，確保品質及用藥的安全；而包裝場端需要取得台東縣政府到場訪視，包裝場具有穩定出口無蟲釋迦的能力，由台東縣政府訪視合格後，再提報到中國大陸取得輸大陸之相關註冊號。

「農委會是完全被架空的情況」，林裕紘表示，農委會的訪問也說明了這些開放完全繞過了農委會，「未來名單的審核權也不在農委會而在台東縣政府」。

農委會國際處副處長也表示，這應該是國民黨與台東縣政府對中國要求的成果，實際詳情有待釐清。

林裕紘也說，「也就是說中國大陸端說台灣鳳梨釋迦有蟲要改善暫停進口，農委會就開始跳針中國違反經貿原則，要去抗議，但農委會根本沒有面對問題解決。」