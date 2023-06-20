新北幼兒園餵藥案引發各界高度關注，中華民國幼教聯合總會18日更發出「生病不入校、老師不餵藥」的聲明。對此，有家長覺得火大，質疑此舉只是想讓幼教人員的工作變輕鬆，「還是照常收費，怎麼想都是學校划算」，貼文一出，網友議論紛紛，甚至有人痛批：「恐龍家長製造對立」。

原PO在臉書社團《爆料公社》分享幼兒園聯絡簿的公告，其中寫著，因北部幼兒園餵藥發生爭議，為配合中華民國幼教聯合總會，未釐清事情真相前，該幼兒園即日起停止餵藥、擦藥行為，其中也包括保養、保健品，並用紅字強調：「幼兒生病不入校、老師不餵藥」。

對此，原PO認為，該幼兒園只是想藉由餵藥風波讓老師更輕鬆，學校越多人請假越好，「因為錢還是照常收費」，且孩童連續請假多日，幼兒園也不過只退幾百塊錢餐費，「怎麼想都是學校划算」。原PO質疑，目前幼兒園仍沒有不餵藥的相關配套措施，氣喘、癲癇的孩子有服藥需求，根本不曉得該如何是好，「蚊蟲叮咬、學校摔倒也不擦藥了？請家長自己過來處理嗎？」

貼文一出，讓一票網友直搖頭，「幼兒園老師薪水已經很薪酸了，還要面對一堆恐龍家長」、「更輕鬆是X小？帶小孩從來就不是一件輕鬆的事欸」、「出事怪老師，但卻什麼都要老師做」、「不需要使用這種言論來製造對立」、「到底要老師怎樣？你們喜歡一竿子打翻一船人，這下好了，燒到自己了吧」、「老師只是幫忙餵藥，已經很感謝了，沒有也沒關係」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，台北市教育局長湯志民今（20）日表示，「幼兒教育及照顧法」第12條規定，託藥措施涵蓋於教保服務中，屬於幼兒照顧的一部份，依規定幼兒園需要接受家長委託協助幼兒用藥。湯志民說，只要依據法規，確實訂定相關託藥措施，以醫療機構開立的藥品為限，確實核對藥品、藥袋內容，用藥途徑不得侵入，應不至於發生紛爭。