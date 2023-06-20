去年國慶焰火在嘉義縣舉辦，當時飯店、住宿一房難求，嘉義縣議員詹琬蓁質疑當時有縣府官員為外賓訂房，卻由廠商付帳，質疑過程有弊端，縣府政風處長郭建毅今表示，因該案牽涉多個單位，包括外部人員和公司，認為案情重要，已依職權逕送司法調查，被點名的經濟發展處長江振瑋強調一切都是公務事務，但司法已在調查中，他不表示意見。

嘉義縣議員詹琬蓁秀出民眾截圖對話內容。（截取自縣議會直播畫面∕呂妍庭嘉義傳真）

詹琬蓁日前在議會質詢指出，去年10月10日國慶焰火在嘉義縣舉辦，旅宿房間一房難求，但有民眾提供她的截圖，顯示去年9月21日，經發處職員曾傳訊息給飯店「處長說10月10日我們16間房有人支應喔！應該就是昨天那位王小姐」，飯店回覆「我昨天問來付錢的王小姐，她說只負責付錢，其他她不知道」，經發處職員回覆「對就是廠商、他們會處理」，飯店追問「住房名單他們會給對嗎？」，經發處職員回覆「16間名單我再提供給您」

嘉義縣議員詹琬蓁指縣府官員為外賓訂房，卻由廠商付帳，質疑過程有弊端。（截取自縣議會直播畫面∕呂妍庭嘉義傳真）

詹琬蓁質疑，廠商9月20日就已付款，事後再由經發處提供住宿名單，付款流程明顯有瑕疵，即便房間要招待外賓，也不該由廠商直接去付款。

江振瑋回應說是奉長官之命預定房間，提供名冊，且因經費不足，許多項目是募款支出，被問到是奉哪位長官的命？江振瑋回答「長官只有一個」。縣長翁章梁說，去年辦國慶焰火時，有些外賓是與嘉義縣事業發展相關夥伴，當時處長有跟他談過，希望訂一些房間招待貴賓，他當時認同框房間招待外賓，但房間不是他訂的。

當時詹琬蓁要求政風進行調查，今天定期會最後1天，郭建毅指出，依調查資料來看，除縣府內部局處外，還涉及外部人士及公司，因認為案情重要，6月5日已送司法單位調查。