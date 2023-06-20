興富發吊臂5月10日掉落中捷軌道，中捷列車發車撞上造成1死14傷事故，市府至今未提出調查報告，民進黨團議員20日批市府推拖、藐視議會。台中市長盧秀燕表示，市府是為了負責任，不隨便拿理由搪塞，因此請給市府一點時間。議長張清照則裁示，市府7月底前提供報告給議會。

台中市議會今天召開大會，民進黨議員陳淑華表示，6月2日交通地政委員會審查時，當時要求市府在6月5日前提供調查報告給議會，結果拖延2周到現在還沒提供，擺明要逃避議會監督。

興富發吊臂5月10日掉落中捷軌道，中捷列車發車撞上造成1死14傷事故，市府至今未提出調查報告，民進黨團議員20日批市府推拖、藐視議會。（張亦惠攝）

黃守達表示，成立調查小組是盧秀燕市長在中捷意外發生後宣布對四大措施之一，事情發生一個多月了，市府卻到今天還在擺爛拖延，根本在逃避議會監督。議員周永鴻也要求市府為拖延道歉，並重新承諾可以提出報告的時間。

黃守達現場一一詢問調查小組各局處首長，都發局、勞工局、中捷公司都表示已經把資料呈交上去，交通局長也表示已呈交副市長。黃守達質疑，明明各局處資料已經彙整，為什麼市政府不願意向議會與市民報告，盧市府可以這樣延了又延延了又延嗎？到底在逃避什麼？

副市長黃國榮說，調查報告由祕書長看過後送交到他手上，但他看過後覺得不滿意，退回給交通局重新彙整。盧秀燕表示，中央運安會也要到11月才公布調查結果，因為重大事故牽涉調查機電等專業工程問題，無法在1、2周內就能調查釐清，市府為了負責任，才會慎重寫出報告，請給市府時間好好把事情調查清楚、提出報告。