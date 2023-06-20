仁德醫專新成立「人工智慧暨醫療應用科」，積極從事培養AI醫療應用之跨領域人才。而弘光科技大學，在智慧科技學院產學研發績效卓越，兩校於2023年6月19日簽署友好合作意向書，希望擴大智慧醫材產業人才培育綜效，加速中部在地產業人才養成。

據工研院調查，全球 AI 人工智慧應用的主要成長力道來自製造、醫療業、金融、零售業四大產業；精準與預防醫療則是著重於有效結合 AI 人工智慧和醫療照護知識，衍生創新應用，以精準、快速等特性提升醫療效率，預測疾病的發生風險，讓醫療資源能夠更有效且妥善的被運用。

太醫現階段將以台灣做為目標市場，於電子醫療產品領域積極取證，規劃先以代理國際優良產品作為切入智慧醫材產品市場的起點，以降低初期投資風險。

太醫主要生產基地銅科廠，領先金管會永續發展路徑圖時程要求，於2023年5月完成ISO14064-1溫室氣體盤查外部查驗。未來，太醫計畫與仁德醫專環工系合作，於苗栗當地國中小學宣導環境保護教育，讓環境保護意識向下扎根，促進社區綠色生活圈的普及。