桃園城市變裝嘉年華暨2023世界Cosplay高峰會，台灣選拔賽即將在24日、25日於桃園藝文中心盛大舉辦。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）

2023桃園城市變裝嘉年華即將於6月24、25日於桃園展演中心盛大展開，現場除了有國際級cosplay大賽、國內首場公部門主辦的漢服獎金競賽、海內外知名cosplayer演出、動漫市集外，活動期間至7月31日，憑活動DM或打扮變裝於合作店家消費，即享有折扣或限量好禮，快來桃園跟大家一起變裝HIGH翻天！

桃園近年舉辦的桃園萬聖城、桃園國際動漫大展等活動，吸引許多民眾熱情變裝參加，建立桃園多變城市的意象。觀光旅遊局長周柏吟說，桃園是六都中最年輕的城市，對於活動創意接受度高、扮裝文化的認同度高，觀旅局希望攜手2023世界Cosplay高峰會（WCS）台灣代表選拔賽落腳桃園，積極推動變裝嘉年華活動，讓更多愛好者來玩，一同愛上桃園這座城市，並期望藉由這場國際賽事的舉辦，讓桃園的城市知名度推向國際。

周柏吟指出，扮裝不只限於日本動漫角色的Cosplay，近年來漢服體驗、台灣特有IP霹靂布袋戲、金光布袋戲、美漫扮裝也深受民眾的喜愛，更呈現台灣扮裝文化的多元性及在地性，這次活動也特別舉辦漢服整體造型競賽，邀請漢服愛好者在時限內從化妝到服裝完成搭配及設計，展現自己最古風的一面，冠軍更有2萬元的獎金，歡迎各位漢服愛好者踴躍參與，一同打開桃園扮裝文化的深度及廣度。

為了推廣變裝體驗，主辦單位特別搜羅桃園特色景點，讓Coser迷能好好發揮，例如：擁有傳統宮殿建築風格的孔廟、以「傑克與魔豆」為主題的傑克冒險公園、有絕美神社之稱的桃園神社，以及桃園在地漫畫家左萱老師以大溪為背景創作的「神之鄉」場景，無論是動漫界的超級巨星、穿越時空來的宋朝文人或是Cosplay的主角都可以在這些美拍場景裡盡情扮裝。

除了有精彩的活動及表演外，主辦單位更邀集X-Plus創世界、友竹居茶藝館、巧虎夢想樂園、蛋寶生技不老村、史努比棒球名人堂、手信霧隱城、蘇活汽車旅館、尊爵大飯店、原鶴商務飯店、168inn旅館聯盟等店家提供優惠，自6／24至7／31符合條件即可享折扣優惠或免費入園等優惠方案，機會難得，歡迎喜愛扮裝、變裝民眾，將自己裝扮成最美的模樣一起來共襄盛舉。

為延續扮裝城市熱度，在變裝嘉年華之後，桃園國際動漫大展即將於7月14日至23日隆重登場，活動內容有靜態主題展覽、大型動漫音樂祭、小型體驗活動及假日動漫文創市集等，動漫迷千萬不能錯過，接著每年令民眾引頸期盼的「桃園萬聖城」也將於10月21日至31日熱鬧開城，歡迎喜愛變裝或是喜歡看變裝的民眾，一起來桃園「搗蛋」、「搞怪」變裝歡聚。

除了體驗變裝文化外，端午連假還可以到桃園陽光劇場，觀賞首次舉辦的桃園國際龍獅邀請賽，龍獅技藝是閩南文化中重要的民俗活動之一，不同地區的龍獅融入當地的文化特色和傳統表演技巧，呈現出閩南地區豐富的文化內涵，活動匯集各國頂尖的舞龍舞獅高手相互切磋，還有「夜光龍」、「南獅自選套路」及「創意賽」等競賽項目，各國龍獅隊伍將透過高超的技藝及絕佳的團隊默契，演出活靈活現的夜光龍、驚呼連連的南獅跳樁等，超多精彩內容不容錯過！

6／24至6／25「2023桃園城市變裝嘉年華」（地點：桃園展演中心1樓，桃園區中正路1188號）詳細活動內容請上：桃園觀光導覽網（ https://travel.tycg.gov.tw/）、 「樂遊桃園」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/traveltaoyuan/）