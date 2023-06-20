日本福島核汙水排放在即，韓國海洋水產部次官（副部長）宋相根20日在中央政府首爾辦公樓出席核污水排海驗證工作記者會時表示，暑期將至，為了讓國民放心、愉快地度過假期，將對境內海水浴場進行緊急核輻射檢測。

韓聯社報導，緊急措施的對象包括濟州道咸德海水浴場、江原道鏡浦海水浴場等20處韓國國內最具代表性的海水浴場。宋相根說，核污水排海後，政府也將對海水浴場每周進行輻射分析，並公開結果，以便讓國民放心使用。

對於韓國執政黨和政府18日商定將海洋輻射調查點從92處擴至200處一事，宋相根具體表示，將考慮海流等因素，選定韓國西南、東南地區和濟州海域的108處緊急調查點，並採用不同於耗時1至3個月的精確分析的迅速分析法。

宋相根還補充道，為提前監測福島核污水的安全性以及是否流入境內海域，將每月對福島附近公海進行輻射調查。針對目前在西北太平洋漁場捕撈的所有遠洋水產品實施與境內水產品相同的輻射監測。

另外，在記者會上，對於在野陣營譴責「政府成為日本政府發言人」，國務調整室第一次長（副部級）朴購然反駁道，政府從未預判核污水排海安全，也沒有對排海表示過同意。政府參與國際原子能總署（IAEA）的驗證工作，通過自主獲取日方資料在多方面檢驗核污水是否符合國際標準。稱政府為日方發言人的說法是對全力為民服務的公務員的褻瀆。

據日本共同社19日報導，韓國最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明19日在國會發表演說，就東京電力公司福島第一核電廠處理水（核污水）排放入海計畫，批評日本政府「固執於簡單廉價的方式」。他主張尹錫悅政府「或許應該與（反對排海的）受害國團結起來向國際海洋法法庭起訴，要求日方停止排放」。

報導說，李在明認為處理水應在日本國內長期保管，「費用則應該探討與國際社會共同給予支援」。他還批評尹錫悅政府比日本更為積極地宣傳安全性。關於近期的中韓關係惡化，李在明指出日美兩國也在摸索與中國大陸對話，尹錫悅政府應爭取在處理水問題及經濟領域與中國大陸合作。