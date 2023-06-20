資深音樂人李坤城4月因大腸癌病逝，未料兒子李卓軒卻因不滿「後母」林靖恩佔據家產，多次發文開砲，家務事搬上檯面，不過今（20日）李卓軒透露雙方已達成和解，林靖恩獲得房產完全所有權，他則繼承父親著作權及所有收藏。

李卓軒今透露和解書內容，林小姐得台中房產完全所有權扣掉貸款還有近千萬的獲利空間，「林小姐的心願以後只想當個普通人，請媒體以後再也不要打擾她」；而他自己則是獲得爸爸的著作權和所有收藏，並強調若之後有收入，會替父親捐獻給慈善機構。

此外，李卓軒也曬出爸爸臨終前，和林靖恩一起拍的照片，「此張照片是在安寧病房合拍，我爸說一生最愛的兩個人都到了，他很開心，也走得安心了。」李卓軒也為這段時間的紛擾致歉，「再次抱歉打擾大家了」。不過他最後還說到「對了，黃子交（佼）大哥，同樣是黑膠收藏家，父親請我再救你一次，幫你加減蓋一下聲量，加油！沒有過不去的坎！」讓人霧裡看花。

李卓軒在父親過世後，與林靖恩槓上，不僅指控她爭奪家產、霸佔老家、甚至不出席海葬等，但此舉也引來網友認為他應該給已逝父親留形象，對此，他也強調沒有要爭財產，只是因為林靖恩做了很多違法的事情，他想讓外界知道真相。