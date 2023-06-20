金獎作品「野生攝影載具Trailblazer」由中華大學蘇宥誠、肖秋子兩人打造。（袁庭堯攝）

第12屆光陽設計挑戰盃日前精彩落幕，本屆以「傳奇重生」為主軸，年輕設計師以KYMCO熱銷機種發想，結合時下流行的電能、露營、戶外運動等題材，展現新世代的創 意。（袁庭堯攝）

第12屆光陽設計挑戰盃日前精彩落幕，本屆以「傳奇重生」為主軸，年輕設計師以KYMCO熱銷機種發想，結合時下流行的電能、露營、戶外運動等題材，展現新世代的創意。金獎作品「野生攝影載具Trailblazer」替熱愛生態攝影者打造夢幻坐騎，酷炫的外表保有穿越極端地形的設計與能力，作品讓評審團驚豔。

光陽機車自2011年起舉辦「設計挑戰盃」機車設計競賽，提供青年學子展現創意與設計交流的平台，扎根培育台灣新世代設計人才。今年全台共計24所大專院校、174件的作品參賽角逐。

研發中心經理蘇泓瑜表示，透過精彩的作品發現，青年設計師不僅思考新科技與載具的創新整合，回應6G時代、元宇宙的新趨勢，設計議題涵蓋解決現代人在身體、工作、娛樂與社區等面向，更能發揮人道關懷解決人員工作職災與肢體障礙者的需求。此外，配合現代人對休閒娛樂，也能提供愉悅的騎乘體驗與貼心設計。

本屆金獎作品「野生攝影載具Trailblazer」由中華大學蘇宥誠、肖秋子兩人打造 ，以光陽KTR-150為原型，將相機、隱匿材質與車身做整合，可拆卸的款材質設計可作為吉利服使用，為生態攝影師創造全新攝影體驗，滿足攝影師在極端地形時所需的多種需求，在保證機動性與安全性的前提下，創造全新的攝影體驗。

銀獎「Virus Buster 病毒剋星」、「無障礙三輪電動機 FALCON」分別由南台科技大學陳世祐、施冠廷、王信鈞、薛雅琪以及朝陽科技大學姜厚恩、陳宏易、蔡耀輝打造。

銅獎「Y.Our拚車友」、「海上愛好者者速克達 駕奇JIA QI＼」分別由南台科技大學蔡芝琳、鄭芷盈、李玟綾、杜偉笙、楊詠翔以及大同大學周雨宣、黃悅慈、劉伊雅打造，前三名得獎團隊各可獲得15萬元、7萬元、5萬元獎金。

本屆全數競賽作品樣貌及設計理念，可上光陽機車競賽官網、臉書粉絲專業查詢。