英國國會議員今天以壓倒性票數，決定取消前首相強生的國會通行證，因為據獲得他們認同的報告，強生在COVID-19疫情時發生的「派對門」事件上，對議會撒了謊。

在強生（Boris Johnson）59歲生日這天，歷經數小時的激辯後，國會議員以354比7的懸殊票數，對特權委員會（Committee of Privileges）的調查結果表達認同，但包括現任首相蘇納克（Rishi Sunak）在內的許多保守黨人棄權。

在辯論期間，議員們及前首相梅伊（Theresa May）同聲要求國會同僚譴責強生。強生在得知調查結果後，已經在9日先發制人辭去國會議員職位。

英國國會以354比7的懸殊票數認同特權委員會調查派對門事件的調查報告。

梅伊表示，國會的這次表決將是「恢復民眾對議會信任，微小卻重要的一步」。

梅伊敦促所屬政黨必須表現出「不論這個在我們當中的人有多資深，只要必須採取行動，我們都準備好了」的態度。顯然是在嘲諷蘇納克，以及他做出棄權決定。

強生和他日益減少的支持者，將委員會的報告形容是「政治迫害」。

主管脫歐機會和政府效率的部會前首長芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示，那個委員會「蓄意試圖對強生的行為做出最不利的解釋」。

但承諾要恢復政府誠信的蘇納克表示，委員會的跨黨派成員「確實完成了他們的工作」。