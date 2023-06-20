LINE TV、TVBS所共同推出的愛情輕喜劇《機智職場生活》，昨(19日)晚間8點在LINE TV首播，第一集就直接空降新進戲劇排行榜冠軍。最新劇情當中，黃柏峰在自己的幻想當中大方脫掉上衣，秀出健壯胸肌、腹肌，後續因為太期待與馮容潔同居，還沒進家門就開始激吻對方，沒想到一回家後，發現全部的好朋友都在家裡等他們，放閃瞬間被直擊，不只劇裡面演員們嗑糖嗑得開心，連戲外粉絲都看得臉紅心跳。

黃柏峰坦言，知道有幾場戲需要展現自己的身材時，立刻就繃緊了神經，「雖然我平時就有在健身，但我知道這一切是還不夠的，所以我從一週兩次改成兩天一次，並且嚴格請教練督促我的姿勢，然後在飲食控管上也是非常克制，能吃清淡就清淡，我大概快不知道吃大餐是什麼味道了，吃到我家人都覺得，我吃的東西看起來真的很難吃。」

不過他也因此變得更享受運動，現在戲拍完了，他依然保持1週至少3次以上的健身，經紀人都對我說：「劉川楓總裁，請問現在是有要出寫真集嗎？不然你怎麼卯起來一直練？」黃柏峰笑說雖然只是經紀人開玩笑，但他也期許自己有一天能有機會可以圓這個夢送給粉絲。

昨晚(19日)首播時段，黃柏峰透露自己也跟大家一起守在電腦前面一起收看首播，看到反應相當熱烈，覺得很開心：「大家沒有忘記機智，依然全力支持我們，這對我來說，真的非常開心也非常感謝，想對他們說『有你們真好』。」

黃柏峰（左）幻想與馮容潔同居生活，霸氣宣示主權。（LINE TV提供）

這次「川咪CP」有不少同居的幻想片段，馮容潔坦言有些要用非常浮誇的兒童劇演法呈現，覺得相當挑戰，自曝有好幾次都快笑場！不過馮容潔也相當期待：「同居中的川楓會有什麼反差萌的舉動，或裝可愛的說話方式，他會不會幫咪寶取可愛的綽號呢？這些都好好奇呀！」

鄭芯恩（左）披上婚紗，與鍾岳軒準備結婚。（LINE TV提供）

另一對高人氣的「安凌CP」陳安民(鍾岳軒 飾)及周凌凌(鄭芯恩 飾)，則是終於要結婚了，鄭芯恩在劇中穿上絕美婚紗，宛如仙女下凡，看似相當幸福，但就要邁入下一個人生階段前，鄭芯恩也對於自己的職涯發展感到焦慮，預告中喝得爛醉，向鍾岳軒哭訴：「我是不是真的一無是處。」也為後續發展埋下伏筆。

《機智職場生活》LINE TV 每週一、週三 晚間8點，全網首播！TVBS 劇在一起YouTube頻道每週二、週四 晚間9點半，TVBS 42頻道每週六晚間10點，準時播出。