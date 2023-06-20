歐洲議會外委會安全暨防衛小組（SEDE）副主席茱娜薇率團訪台，明天將拜會蔡英文總統。總統府表示，今年4月，歐洲議會全會展開「歐盟需要一致的對中戰略」關鍵辯論，深化與歐洲國家的合作鏈結，是當前台灣對歐洲關係的發展重點，期盼透過此行，進一步促進台灣與歐盟在各領域的合作關係。

總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府誠摯歡迎茱娜薇（Rasa JUKNEVIČIENĖ）率團訪問台灣，蔡英文總統將於明（21）日下午，於總統府接見訪問團，就全球經貿、台海安全等議題交換意見。

Kolas指出，此行為歐洲議會今年第一個來台的訪問團，這也是繼前年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會代表團、以及去年7月歐洲議會畢爾（Nicola BEER）副議長訪團、12月歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團相繼來訪後，歐洲議會再度組團訪問台灣，彰顯台灣與歐盟的合作交流正持續穩健地發展。

除茱娜薇外，訪團成員尚包括：歐洲議會工業委員會議員戴勒斯（Riho TERRAS）、歐洲議會外交委員會議員塞凱琳（Katalin CSEH）、歐洲議會經濟暨貨幣事務委員會議員瑪岱琪（Aušra MALDEIKIENĖ）、歐洲議會內政委員會議員史璐嘉（Ramona STRUGARIU）、泛歐自由黨聯盟（ALDE）副主席柏達爾（Daniel BERG）、以及議會助理莎薇愷（Justina SAVICKAITE）等，共7位跨國籍、跨黨派歐洲議會議員與幕僚。

Kolas表示，近年來，歐洲議會多次通過友台決議，也以實際行動展現對台灣的支持，堅定支持台灣的國際參與；而在今年4月，歐洲議會全會也展開「歐盟需要一致的對中戰略」關鍵辯論，展現歐盟高層、以及跨黨派歐洲議會議員對台海和平穩定的高度支持。

她強調，深化與歐洲國家的合作鏈結，是當前台灣對歐洲關係的發展重點，期盼透過此行，進一步促進台灣與歐盟在各領域的合作關係，攜手為全球民主發展共同努力，為台海及區域和平穩定持續貢獻正向力量。