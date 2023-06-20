新北市林口區某知名連鎖幼兒園近日被爆出，教保員4月曾多次不當管教幼童，家長調閱監視器畫面發現，幼童不僅被拖行，還被推倒、推頭，市議員蔡淑君今也開記者會，她強調，有12名幼童被不當對待，有些家長看了監視器畫面後都哭了，呼籲市府盡快立法強制私幼安裝監視器。對此，教育局表示，4月間即獲報，經查該園確有不當管教情事，後續將進行裁處。

家長反映，小孩4月哭鬧不願上學，經詢問後，才說出老師有拉睡覺、要他們罰站吃飯等不當管教，要求園方提供監視器，卻被推託稱要問總公司，因此4月28日向教育局陳情，取得監視器畫面後才知道老師管教相當誇張，後續要求園方說明也被冷處理。

蔡淑君說，4月1日至28日的監視器畫面，總計有12名幼童遭不當對待，畫面顯示老師有不當管教的行為，但看不出老師對幼童說了什麼，幼童回家後被問及是否有被不當對待時，甚至出現咬手指等恐懼緊張的舉止，如今該園所又計畫在林口再開一間幼兒園，招生200名，顯見停招、開罰對其不痛不癢，呼籲市府盡快立法要求私幼強裝監視器。

家長委任的陳姓律師表示，該園所過去就有超收幼童被開罰的紀錄，家長認為，該園所師生比不足，一個老師要照顧近30位孩子，導致工作壓力太大，情緒失控，園方應該負起最大責任，雖然目前園所已被勒令停招，但仍透過不同負責人登記立案，再開幼兒園。

對此，教育局表示，4月28日有接獲民眾陳情疑似不當對待幼生事件，已立即派員到園稽查及索取監視器畫面，本案經審查小組決議受理啟動調查， 目前已依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」調查，於調查中發現疑似其他幼生也遭不當對待，請園方再進行責任通報，本局立即請該師依法停職，後續調查結果將另送本市教保服務機構不適任人員認定委員會審理。

教育局說，經查該園確有不當管教情事，委員會將依教保服務人員條例予以認定裁處，行為人裁處最高罰鍰60萬元、幼兒園最高罰鍰6萬元，並將行為人通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員，針對幼兒園未善盡督導管理責任，將視情節輕重，依法最重可廢止設立許可。