高雄一名婦人疑似想不開，到彌陀海邊輕生。家人因為尋找母親未果，所以報警處理，目前由海巡人員搜查中。

岡山警方調查，一名女子因為發現媽媽19日沒有回家，所以先到海邊找尋，之後在海邊發現媽媽的衣服與酒瓶，懷疑媽媽可能做出傻事。

海巡獲報後已經在彌陀海邊展開搜查。相關單位也呼籲，請民眾平日多關心家人。

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