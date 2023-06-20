受少子化影響，父母寵兒商機無限，迎接暑假來臨，除了帶小小孩出門遊玩，品嘗可愛糕點別有一番樂趣。觀察有超過5成國小以下孩童都愛造型蛋糕，讓糕點業者玩巧思，在烘焙外型設計出三麗鷗、哆啦A夢等圖樣抓住孩子視線，也讓爸媽忍不住掏腰包滿足心肝寶貝。

85度C「大耳狗喜拿-萌萌一夏」（左）、「Hello Kitty-甜蜜海灘」，78元。（85度C提供）

85度C再度與三麗鷗聯名推卡通造型甜品，從整模蛋糕到適合獨享的切片均有，其中「HELLO KITTY-盛夏食光」可見凱蒂貓身穿粉底白點的泳裝，並套上可愛泳圈在夏日海灘旁玩耍，蛋糕上海灘球與西瓜造型巧克力搭多種酸甜水果，展示盛夏氛圍，戚風蛋糕體則柔軟香甜；「大耳狗喜拿-萌萌一夏」以大耳狗作設計，鋪脆口巧克力米花和鳳梨造型巧克力等，蛋糕使用芒果慕斯、芒果果餡訴求甜而不膩。吃完後部分盒子可DIY製成筆筒，這波檔期只賣8萬7千個。

85度C與三麗鷗聯名的整模蛋糕外盒可DIY變成筆筒，造型相當可愛。（85度C提供）

起士公爵「哆啦A夢 原味乳酪蛋糕」，750元。（起士公爵提供）

向來講求純粹蛋糕作法的起士公爵也加入耍萌行列，推出「哆啦A夢 原味乳酪蛋糕」，標榜不添加奶油、鮮奶油、澱粉與水，飄散濃濃乳酪與蛋香，蛋糕從裡到外都被哆啦A夢占據，附贈的不鏽鋼蛋糕刀也不例外，連禮盒與提袋都妝點秘密道具，首波預購推出不到3天就銷破近千個。