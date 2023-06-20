墾丁森林遊樂區。(屏東林管處提供)

雙流。(屏東林管處提供)

藤枝。(屏東林管處提供)

端午連假何處去？屏東林區管理處邀請遊客走入森林，墾丁、 雙流、藤枝國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，可以遠離塵囂享受森呼吸，每個場域推出多樣的月桃葉編織DIY、尋寶遊戲、畫一棵樹帶一顆樹回家、入園門票抽獎等活動等您來體驗。

墾丁國家森林遊樂區推出「墾森名偵探尋寶活動」、「質感好生活帶森林回家」邀請你化身為植物觀察家，走入森林，用獨特角度，分享最愛的墾森植物，就能帶一棵樹苗回家，孕育你的小森林等活動。連假期間也推出「慢蔓藤出一方天地 台灣藤蔓植物特展」，可以探究森林中隱密的植群-藤蔓，用另一個視角認識墾丁的森林。

雙流國家森林遊樂區遊客中心提供原民特色餐飲、精選飲品、排灣部落有機蔬菜及伴手禮，憑入園發票亦可獲抽獎機會（電子票亦可），最大獎有1000元店內消費免費，還有山蘇麵、精油膏、有機蔬菜及雙淇淋等好康禮要跟大家分享。

林後四林平地森林園區於端午節與瑪家鄉陶布里文化創作空間合作辦理「荳蔻佳冰活動」，現場除展售月桃編織品如月桃蓆、野餐籃、月桃盆、月桃背包等等，同時還可以在無患子林下享受清涼冰品。

藤枝國家森林遊樂區位於中高海拔氣溫涼爽宜人，是南台灣避暑的最佳所在，漫步在林下步道即是一場渾然天成的森林浴饗宴，屏東林管處邀請大家連假期間走入森林盡情地享受森呼吸，擁有植感好生活。

屏東林管處提醒，因藤枝聯外道路18K以上的路段，仍持續施工中，車輛無法通行，建議自駕者可將車輛停放於櫻花公園（16.5K）的停車場，步行經由林下步道抵達園區。另外，近日常有午後陣雨，進入山區請注意安全。