桃園28歲朱姓健身教練，於上月20日上半身全裸大鬧超商，後來被警察以警棍回擊12下上銬送辦，這畫面在網上曝光後，被網友一度質疑是不是買不到香草口味的雞胸肉才爆走，日前，他透過IG的限時動態首度表示「我不會為了買不到雞胸肉大鬧超商，但被警察無故攻擊跟噴辣椒水才會抓狂」，也不禁感嘆，自己一個市井小民結婚還能上新聞，這社會到底怎麼了。

上月20日，身材壯碩的朱姓男子在超商情緒失控，並且將前來的員警打到腦震盪，後來員警壓制朱男回擊12下，造成朱男臉部血肉模糊面露痛苦，而這畫面也在網上流傳，對此，網友一度懷疑他是不是買不到香草口味的雞胸肉才抓狂，而後來也傳出朱男疑因感情問題才情緒失控。

本月9日下午，遭質疑「小三竄位」的林姓女子在IG發布動態，並貼上「結婚證書」，並說「不要問我是不是認真，我從來不開玩笑(沒錯，對我來說什麼男女朋友，小情小愛才是玩笑)」。

從事發將近1個月，朱男18日在IG發布限動，他提到，「我不會為了買不到雞胸肉大鬧超商，但被警察無故攻擊跟噴辣椒水才會抓狂」，他還表示，「我一個市井小民結婚還能上新聞，這社會到底腫(怎)麼了？」；對於他在IG發的限動，疑似遭到質疑「藉口一堆，你都沒錯？」，而他也反擊「沒錯，再來啊」並截圖分享，還標記一個警察的符號稱「又開小帳來留言了？」。