文化部為貫徹企業誠信的理念，凝聚私部門反貪腐的共識，鼓勵公私部門建立反貪腐夥伴關係，20日邀請法務部廉政署副署長沈鳳樑講授「企業誠信與廉政治理」，藉以提升文化資產修復工程的品質和廉潔程度。

文化部今天的講習在國立台灣美術館演講廳舉行，包括文化部各司處及附屬機關、地方政府文化局各級主辦工程及承包商相關人員（包括受補助和代辦單位），以及地方政府文化局政風人員參與。

另外，文化部為加強古蹟等文化資產修復工程的品質管理，提升工程專業知識，聘請文化部工程施工查核小組委員賴福林主講「工程品管文件建立之要項」及「閩式與日式修復工程查驗要項與標準」，期盼借助賴在查核方面的豐富經驗，就現場管理的重事項提供建議，以提升工程主辦人員及承包商相關人員的工程專業知能，從而優化公共工程品質。

文化部希望透過沈鳳樑、賴福林的經驗分享及指導，加強文化資產修復工程的品管和廉政治理，進一步提高公共工程的執行品質，並促進企業誠信和廉政治理的實踐，建立反貪腐夥伴關係，共同維護文化資產修復工程的專業水準和廉潔風氣。