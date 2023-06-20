日本女星廣末涼子日前遭爆與米其林名廚鳥羽周作互動曖昧，而後更是雙雙認了出軌，一時在社群上引發討論，兩人的事業也受到不少的影響。不過，傳出違約賠償金恐破4億日幣(約新台幣8700萬元)的廣末涼子，熱播中的電視劇《爛漫》將不刪除相關畫面照常播出，而觀眾們也支持電視台的決定。

據日媒《女性自身》報導，廣末涼子自從爆出「出軌」傳聞後，除了麒麟啤酒以「無法傳達商品價值」為由，率先下架其廣告外，包括日本和服、牛仔褲等多家廣告皆已被下架處理。據了解，她的廣告價碼一家約為4000萬日幣(約新台幣870萬元)，且除了要求償還酬勞外，廣告商重新找代言人選、重製廣告等費用也會向廣末涼子求償，違約金總計恐超過4億日幣的金額。

日本演藝圈一旦有藝人爆出醜聞，過往不僅廣告代言會下架處理，連在演出作品的畫面也會無法保留。不過，廣末涼子在劇中飾演男主角母親的日本晨間劇《爛漫》正在熱播中。對此，電視台也給出回應，以「當時依編劇意願綜合判斷，來選擇出演人員，而今改動劇本有困難」為由，指出日後有關她的回憶畫面將會照常播出。

消息曝光後，在社群上引發兩極輿論聲浪，其中有不少人認為「作品是無辜的」支持電視台的決定，留言：「明智的決定，第一次看她演戲就能感受到強烈的情感，我不想讓你輸給那些揭發你隱私的人」、「加油」、「回憶的場景很重要。」