微信公眾號「中國駐奧克蘭總領館」6月20日消息，6月19日夜，紐西蘭奧克蘭北岸地區發生一起持械傷人案，造成7人受傷。嫌疑人已被新警方當場逮捕，有關調查和司法程式正在進行中。經瞭解，嫌疑人及傷者均為中國公民。

大陸駐奧克蘭總領館獲悉後，第一時間啟動領事保護應急機制，當晚即聯繫奧克蘭警方，要求警方協助向受傷中國公民提供緊急救助，並盡快查明案情，及時向總領館通報案件進展。

20日上午，大陸總領館直接與傷者取得聯繫，向其表達關心與慰問，並持續跟蹤其救治情況。從目前掌握情況看，傷者均無生命危險。

大陸總領館將密切關注該案進展，根據傷者病情適時探望，並繼續為傷者提供必要的領事協助。同時提醒領區內中國公民及時關注居住地治安情況，進一步提高安全意識，加強自身防範，確保人身財產安全。

大陸觀察者網綜合引述《紐西蘭先驅報》、紐西蘭廣播公司等當地媒體報導，6月19日，紐西蘭奧克蘭北岸地區發生持械傷人案，一名男子進入奧克蘭市郊奧爾巴尼（Albany）的三家中餐館，並用武器隨意襲擊顧客，多人被送往醫院。襲擊者使用的武器可能是一把斧頭。現場照片顯示，警方在餐廳外拉起了警戒線。

一名目擊者告訴紐西蘭廣播公司，她當時正在其中一家餐館同朋友一起吃火鍋，這名男子拿著斧頭向她的朋友撲來。

這名目擊者表示，餐廳裡的每個人都站了起來，有人喊道：「你要幹什麼？你為什麼要這麼做？」但這名男子仍擊打了她的朋友。

在《紐西蘭先驅報》獲得的一段餐廳外的視訊中可見，兩名員警正在給一名男子戴上手銬。

現場拍攝的另一段視訊顯示，一家餐館外的人行道上有一把斧頭，餐館裡的地板上血跡斑斑。

警方於當天晚上9點05分接到報案，一名男子進入店家並開始用武器襲擊顧客。警方發言人說，三人被送往醫院，傷勢中度至嚴重。

據紐西蘭Newshub新聞網報導，襲擊者使用的武器可能是一把斧頭。現場照片顯示，警方在餐廳外拉起了警戒線，餐廳外有大批員警。

紐西蘭警方表示，警方已逮捕一名24歲的男子，罪名是「蓄意造成嚴重身體傷害」。警方表示，預計對其還將有進一步的指控。警方未透露其襲擊的動機，並正在對事件進行調查，現階段無更多資訊公布。