送文件遭問這句話 「超胸議員」嘆：性騷就是這麼日常

國內性騷擾Metoo風暴襲捲，嘉義市政府早有法規補助性侵害及性騷擾被害人，但市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節認為補助與申訴流程有時間落差，有「看得到、拿不到」之虞，今天提案建請調整獲市議會通過，市府表示，將研議完善法條。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節在嘉義市議會臨時會提案，建請嘉義市政府調整「性侵害及性騷擾被害人補助要點」，延長申請補助時間，有7名市議員連署，今天三讀通過。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節指出，即使她是市議員，還是會被言語性騷擾，而嘉義市政府有制定「辦理性侵害及性騷擾被害人補助要點」，但許多人不知道，市府應加強宣導。

還有，規定補助要在事件發生後3個月內申請，但行政申訴調查或訴訟流程可能就超過3個月，且事件發生何時起算、如何定義等也需要釐清，申請補助的時間應該延長，法規內容應更具體。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節還提案建請「議會同意成立多元性別平等專案小組」，也獲三讀通過；市議員王浩加碼建議嘉義市議會成立「性別平等委員會」，加強促進性別平等。

市府社會處表示，依據「嘉義市政府辦理性侵害及性騷擾被害人補助要點」，每次可補助1200元，每人每案件最高可補助15次治療費用，補助最高5萬元法律訴訟費用，接到相關案件，都會主動告知有補助及協助心理諮商、法律扶助，對議會提案，將與相關局處討論研議，讓條文更加完善，符合未來各種可能狀況。

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