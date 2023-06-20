上星期，親俄羅斯的網路媒體發布Ka-52攻擊直升機打擊烏克蘭坦克與陣地的影片，宣稱是俄烏戰場上的空中獵手。不過，現在一段新的影片，卻表現該型直升機可能面臨機身疲勞問題，在飛行過程中Ka-52尾部不正常的傾倒一邊，如同解體一般。

防衛部落格(Defense Blog)報導，親克里姆林宮的網路客在社交媒體上分享了一段影片，原意是顯示俄羅斯卡莫夫(Kamov) Ka-52「短吻鱷」(Alligator)攻擊直升機的英姿，不過這架直升機卻是受損狀態下飛行，它的尾部已被撕裂。

親俄的電報網( Telegram )頻道導稱，直升機是在抛棄附油箱的時候，油箱往後飛離撞到尾部造成受損。但是之後他們改變了說法，稱受損原因是遭到1枚防空飛彈擊中造成的破壞。

如果是前者的說法，那就是烏龍操作導致的無謂受損；如果是後者的說法，則反應了Ka-52直升機的堅固與強韌。至於哪一種說法才正確？在影片的一開始，就看到2個油箱從 Ka-52 上抛下，同時一片方型物體以較緩慢的速度飄落到較遠處，這可能已說明了答案。

A Russian Ka-52 helicopter flying with a damaged tail. https://t.co/n3EImSNpFK pic.twitter.com/nUNlqMkS08 — Rob Lee (@RALee85) June 19, 2023

此外，影片一開始看的到黑海海岸線，這證實直升機在進入戰區之前就已經受損，並且位於被佔領的別爾江斯克的機場附近

雖然機尾受損，但Ka-52仍然可以飛行，這是因為它採用同軸雙旋翼設計，兩具反向旋轉的主旋翼互相抵消了扭矩，因而不需要尾旋翼。

但是，兩套旋翼的代價是它的飛行阻力較大，飛行震動也比較劇烈，這使得Ka-52的機體疲勞度比其他直升機明顯。

眾所周知， Ka-52 直升機一直都有震動問題，經常把機身上的零件給震鬆或是震落，在高強度的作戰情況，這樣的問題只會嚴重。