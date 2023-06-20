大陸國家能源局20日發布1-5月大陸全國電力工業統計數據。截至5月底，大陸累計發電裝機容量約26.7億千瓦，同比增長10.3％。其中，太陽能發電裝機容量約4.5億千瓦，同比增長38.4％；風電裝機容量約3.8億千瓦，同比增長12.7％。

1-5月，大陸全國發電設備累計平均利用1430小時，比上年同期減少32小時。其中，水電967小時，比上年同期減少294小時；太陽能發電535小時，比上年同期減少28小時；風電1081小時，比上年同期增加105小時；火電1765小時，比上年同期增加45小時；核電3122小時，比上年同期增加41小時。

1-5月份，大陸主要發電企業電源工程完成投資2389億元（人民幣，下同），同比增長62.5％。其中，太陽能發電982億元，同比增長140.3％；核電269億元，同比增長66.5％。電網工程完成投資1400億元，同比增長10.8％。