近日嬰幼兒照顧場所接連傳出幼童未受妥善照顧情事，雲林縣長張麗善責成教育處訂定幼兒園託藥機制，落實託藥管理，針對幼童託藥管理提出「託藥5步驟」，以醫療機構開的藥為限，使幼童用藥受到保障。

教育處表示，將函文轄下管理的幼兒園嚴格遵守託藥步驟，應確實核對藥品、藥袋之記載，依所載方式用藥；家長委託協助幼兒用藥應以醫療機構所開立的藥品為限，並務必請家長提供託藥單，嚴禁餵食任何非家長提供的藥物給幼兒。

雲林縣公私立幼兒園託藥5步驟為，一、園所訂立託藥措施：幼兒園應訂立託藥措施，並告知幼兒之父母、監護人或實際照顧幼兒之人。二、確認家長託藥內容：與家長確認託藥單，並詳細載明幼兒症狀、藥品、使用時機及途徑等，且確認處方箋為醫療機構開立。三、依處方箋協助用藥：依處方箋所載之用藥時間及劑量給幼兒用藥，幼兒服藥後，用藥人員應立即簽名及記載用藥時間，表示已確認給藥。四、注意幼兒用藥反應：觀察幼兒用藥後反應，如有異常應立即聯繫家長，並討論後續處理程序。五、藥物確實回收處理：過期未用完藥物或已不使用之藥物，應確實依照藥物回收規定處理。