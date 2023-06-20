桃園市1知名私立幼兒園遭爆19年前要幼童比賽誰先把全身衣服脫光，爆料者稱被迫眾人面前全裸，且受害者不僅有他。該幼兒園回應，查無該爆料網友的學生資料，對於事件還在釐清中，將保留法律追訴權。

有民眾在臉書發文，指自己19年前在桃園1間知名私立幼兒園就讀時，參加夏令營班級競賽活動，校長要求各班派1名學生參加比賽，內容竟是誰先把全身衣服連同內褲脫光，他說，口哨吹下去後，腦中一片空白，因為是班級競賽，老師急忙脫掉他全身內衣褲，被迫全身赤裸站在幾百名全校同學面前。後來他哭著離開，老師還以英文說，「你很勇敢。」

民眾又說，至少有10幾位學生遭遇此事，他還記得，隔壁班級是女生，老師脫掉全身衣物後，幫女學生遮擋重要部位。他說，校長做的事情不只如此，還常酒醉回到學校，被校長抱起來親，也曾做錯事被校長拿著老虎鉗作勢要拔掉其牙齒。

他說，現在發文並不是要蹭熱度，而是希望有孩子的家長要時刻關心，並主動詢問孩子在學校的點點滴滴。

教育局表示，20日已經派員到該園了解，並與當事人聯繫，請求提供進一步事證，也召開教保相關人員違法事件調查處理審查小組會議決議受理，並聘請外聘專家學者組成調查小組，儘速完成調查。教育局說，若認定屬實，提報性騷擾防治委員會審議，若有違反性騷擾防治法則裁處罰鍰，並提請認定委員會討論認定該員1至4年，或終身不得於幼兒園服務，絕不寬貸。

該校說，整起事件仍在釐清中，但學校查無發文學生資料，對於該發文將保留法律追訴權。

教育局提到，即便時間久遠，仍將全力、嚴正、迅速處理，毋枉毋縱。另也請該園檢討改善與督導該園加強教職員相關專業知能，後續亦將派員輔導與加強不定期稽查，並協助提供相關人員心理輔導。