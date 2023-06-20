下半年鋼價落底的機會已經出現，但法人預估，鋼價難以出現長而持久的拉抬，且中鋼目前的獲利相對於評價而言屬於合理水準。中鋼近一個月未敲響30元大關，近期土洋對作，外資連5日大買超近6000張，自營商亦再度買超，不過遭投信擴大賣超，量能亦未能進一步擴大。

中鋼公布今年7月內銷月盤價，大宗鋼品熱軋鋼板、熱軋鋼捲每公噸價格下跌新台幣1200元，冷軋鋼捲每公噸下跌1500元。電磁鋼捲下跌1000元，熱浸鍍鋅鋼捲下跌1000~1200元，跌幅大於原預估的每公噸0~500元水準。法人認為，本次中鋼月盤價的跌幅高於亞洲其它鋼廠，主要是希望讓國內的鋼價可以早一步下跌打底。

鐵礦砂報價近期止跌反彈，目前價格約每公噸114美元，但從需求面來看，不管是大陸還是歐美都還沒有回溫的跡象。法人認為，目前推動鐵礦砂期貨價格上漲的主要動機，來自於對大陸可能推出房地產刺激政策的期待，以及俄烏戰爭可能在今年下半年結束的預期心態，促使鋼鐵原料價格下跌不易。