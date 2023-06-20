十銓工業級ULTRA寬溫儲存產品組合皆使用Major Grade高品質IC，並運用獨家專利測試分級技術(台灣發明專利：I751093；美國發明專利：US11488679)及超薄型石墨烯散熱技術(台灣發明專利：I703921；美國發明專利：US11051392B2)，使其具備在嚴苛溫度下穩定運作條件。此外，ULTRA寬溫儲存產品組合皆通過ISO-16750 Road vehicles(車輛電器和電子設備的環境條件和測試)-5.1.2高溫105度C驗證測試，與可靠性如美國軍規耐衝擊(MIL-STD-202G、MIL-STD-883K)及震動測試(MIL-STD810G)測試，兼具穩定、耐用等特性，滿足資料安全層面並克服車載及工業極端應用環境。

十銓工業級ULTRA寬溫儲存產品組合中，ULTRA寬溫記憶體提供8GB至32GB多種容量範圍選擇，並分別有DDR4/DDR5 U-DIMM及SO-DIMM兩個系列，符合JEDEC協會規範頻率，傳輸速度最高可達5600 MT/s，為客戶提供卓越的運算體驗；ULTRA寬溫固態硬碟則提供PCIe Gen3x4 2280規格尺寸，產品容量範圍為128GB至1TB，讀寫效能最高可達；2100/1700MB/s，可於高溫環境下，提供高於一般SATAIII介面的傳輸速度，滿足高效能車載系統與無風扇嵌入式電腦或強固型電腦等應用需求。

十銓持續創新研發，提供高品質的工業儲存模組，而全新工業級ULTRA寬溫儲存產品組合系列現已進行全球送樣，並可提供30u金手指(記憶體模組)、專利抗硫化技術(記憶體模組)、與敷形塗層(Conformal Coating)等加值防護技術，成為滿足各式嚴苛的工業級應用提供最強後盾。