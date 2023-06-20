詐騙猖獗，民眾黨立委陳琬惠說，日前由基層檢察官組成的團體「劍青檢改」與最高檢察署舉辦研討會，其中金管會擺爛不納管個人幣商，成為全場炮轟焦點。陳痛批，面對第一線檢察官們的怒火，金管會不僅沒有聽進去，還繼續發新聞稿踢皮球打太極，法務部調查局與立法院法制局的報告分別點出，但早在去年，金管會未納管個人幣商，會成為執法盲點及幣流斷點，金管會是裝作沒看到？

陳琬惠說，在現行的詐欺與洗錢犯罪實務上，許多受騙款項會轉至特定人帳戶，而該特定人常會自稱個人幣商，並說是有客戶要購買虛擬貨幣，收到錢之後便把虛擬貨幣轉給客戶，並不清楚客戶是誰，成為打詐的漏洞，面對第一線檢察官們的怒火，金管會不僅沒有聽進去，還繼續發新聞稿踢皮球打太極。

金管會稱：「從事虛擬通貨活動為業之自然人，應依《商業登記法》及《稅籍登記規則》相關規定辦理商業登記及稅籍登記」。陳琬惠質疑，請問金管會，現在的意思是個人幣商都不關金管會的事，看是要依《商業登記法》找經濟部，或是依《稅籍登記規則》找財政部，可以這樣卸責嗎？

陳琬惠強調，金管會不要忘記了，早在去年，法務部調查局與立法院法制局的報告分別點出，金管會未納管個人幣商，會成為執法盲點及幣流斷點，金管會是裝作沒看到？

陳表示，先前她也揭露，針對引發im.B吸金案的P2P網路借貸平台，原本2016年4月到5月，金管會已說朝向專法管理研擬方案中，雖然時任行政院長林全在施政報告中都說要納管，可是金管會卻開始轉彎，背棄了6月底提出方案的承諾。

陳琬惠指出，遲至今日，面對im.B吸金案中無數的受害者，金管會一句交代都沒有，甚至主委黃天牧還在國會中繼續把責任踢給其他部會，請問行政院長陳建仁，還要繼續放任金管會擺爛下去嗎？