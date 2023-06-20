由温昇豪、陳澤耀、陳少卉領銜主演，邵雨薇特別演出，台灣首部結合拉力賽、親情、友情、勵志的電影《我和我的賽車老爸》，20日宣布正式定檔9月8日上映。製作團隊也同步公開本片的前導海報暨國際版海報，搭配海報標語「幸福不遠，只要你在我身邊」，讓人拭目以待片中温昇豪和陳少卉這對不期而遇的父子檔。

《我和我的賽車老爸》前導海報走親情路線。（采昌國際多媒體提供）

今天公開的前導海報中，但見温昇豪、陳少卉這對原本素未謀面，後來卻必須相會的父子檔背影，陳少卉手中握著玩具汽車，抬頭望向温昇豪；而温昇豪則捧著陳少卉的頭，關愛地望著他，親情感爆棚；輔以多台賽車停在外面的背景，一下子就吸引人們視線。

此外，本片除了入選台北電影節世界首映，更獲選第六屆馬來西亞國際電影節閉幕片暨國際首映。製作團隊今天也同時公開「國際版海報」，除了放上兩個影展的圖案，更搭配「相信不可能（Believe the Impossible）」的熱血標語，一如片中的拉力賽，追求的就是完賽精神，不論賽事過程遇到什麼樣的突發狀況，就要堅持超越終點線。