有「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭為外來植物，危害在地生態多年，桃園市今年以每公斤5元收購，收購措施將從6月下旬起跑，這次收購數量預計4000公斤，鼓勵民眾踴躍參與，市府也同步委託廠商清除。

小花蔓澤蘭是有著心型葉片的蔓籐植物，開花會呈現白色至淺綠，開花結實期為9月份，喜歡生長在光照充足的地方，為爭取被陽光照射會攀爬到其他植物上，被纏繞的植物將無法進行光合作用，失去養分後的樹木、植物會逐漸枯死。小花蔓澤蘭耐乾旱，且無性生殖能力強，嚴重影響國內植物生態，桃園市自2020年起祭出收購政策，鼓勵民眾齊力清除。

桃園市自2020年推動收購小花蔓澤蘭活動，今年預計將以每公斤5元收購，目標要收購4000公斤。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

盤點小花蔓澤蘭的清除情形，農業局說，去年收購獎勵民眾清除約3700公斤、市府委託廠商清除約2萬4000公斤，兩者同步進行，其中又以龍潭區、大溪區等淺山區、無人整理的農田為熱區。今年收購活動預計從6月下旬開始，將以每公斤5元收購，目標要收購4000公斤。

農業局指出，小花蔓澤蘭的蹤跡幾乎快遍布全台灣，為此市府祭出收購獎勵，並持續定期向民眾加以宣導，以收購量來看有逐年增加到趨勢，公司行號、民間團體、機關學校投入清除活動的情況也有漸漸變多，這顯示民眾保護生態環境的意識有增長，而辦理清除活動的區域內，外來入侵植物也有受到有效控制。

農業局另也提醒，清除小花蔓澤蘭時切勿拔除後又放置在土壤上，此舉會讓其再度生長，應要連根拔起、收集到袋子中曝曬及焚毀，才能確實清除，歡迎民眾加入清除行列，一同守護原生植物。