有些人天生講話心直口快，對於身邊親近的人總是口無遮攔，經常因此讓身邊的朋友受傷，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖牛、生肖狗、生肖蛇他們雖然嘴巴很毒，但內心卻十分善良，認為這是在乎對方的一種方式，可是往往讓身邊人感到不悅。

▍生肖牛

面對熟悉的人，生肖牛往往給人一種講話不經大腦的感覺，也會狂吐槽對方，並且毫不在意是否有得罪到對方。不過，對於不在乎的人，生肖牛是不願意開口去規勸的，畢竟是忠言逆耳，不是所有人都愛聽能理解，與其給自己樹敵，不如保持一種友好狀態。

▍生肖狗

對於關係親近的人，生肖狗往往是心直口快，也會時常開口吐槽對方。但有時他們心無旁騖地脫口而出的話語，總是會給人一種人身攻擊的感覺，即使他們覺得這是在乎對方才會有的行為，卻會讓人感到非常不悅。

▍生肖蛇

生肖蛇觀察力強且反應能力快，說起話來也總是一針見血，熟悉他們的人被他們的話氣得跳腳是家常便飯。但是他們與大部分人交談時依舊會掌握好分寸，不輕易讓自己說出得罪人的話。當發現生肖蛇對一個人狂吐槽時，只是因為他們不想對方受傷害，關心對方的一種表現罷了。