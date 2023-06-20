台中市霧峰區振興街打通工程完工，未來民眾前往中正路將不必再繞路。(台中市府提供)

改善道路瓶頸問題，台中市政府建設局針對霧峰區振興街118巷進行打通，並拓寬霧峰區六股路，將六股路與中正路口原本5米寬的道路拓寬至10米，解決過去會車不易的問題；另振興街118巷因部分土地原為私人所有，過去民眾必須繞道，現在打通後，民眾要到中正路或錦州路約可節省5至10分鐘路程。

台中市府建設局指出，霧峰區振興街118巷路寬約8公尺，連接振興街及中正路，是甲寅里內重要東西向道路，卻因部分土地為私有房舍，民眾要從振興街前往中正路、錦州路，50年來都必須繞道，相當不方便，市府為此編列1億1320萬經費盼打通。

建設局長陳大田表示，振興街118巷打通工程涉及7位地主，市府積極溝通協調，終於獲得全部地主同意、以協議價購的方式取得土地，去年底拆除建物後開始施工，近日完工，不但節省民眾繞道時間，且完善甲寅、本鄉、中正及本堂、錦洲里的周邊交通，提升路網完整性。

同樣位在霧峰區的六股路是台3線通往中投公路的重要道路，往來車輛多，但因過去道路狹窄，民眾會車不易，且每到上下班的交通尖峰時段，就容易形成交通瓶頸，為解決該處路口問題，市府編列3885萬元拓寬六股路、中正路口周邊約110公尺長道路，20日完工通車。

建設局指出，拓寬後的六股路從原本5米路寬拓大至10米，且新增側溝等設施，不但紓解六股路原有的交通壅塞問題，也對地方未來產業發展、行車安全及區域交通運輸都有正面效益。