傑尼斯人氣男團Snow Man最新專輯《i DO ME》開賣一周內狂銷107萬張，續寫自身百萬銷量男團的紀錄。日前他們也展開了首次的巨蛋巡迴演唱會，出道4年第一次單獨站上東京巨蛋舞台開唱，團員目黑蓮回想從前在同一個場地幫許多前輩們伴舞，表示感觸很深。

本月10日，Snow Man以東京巨蛋為起點，展開出道4年來首次的4大巨蛋巡迴演唱會，回想早期在同一個舞台上幫許多前輩們伴舞，團員目黑蓮感性說道：「今天坐車進會場的時候，想起以前都是坐電車到水道橋站再走路進會場的，讓我感觸很深。」在東京巨蛋首場演出上，9位團員演唱了包括出道曲〈D.D.〉等35首歌曲，讓全場5萬5千位粉絲陷入狂熱。

Snow Man第三張專輯《i DO ME》，專輯名稱「i DO ME」意指「做自己」，以日文唸法則可解釋為「去挑戰」，表達Snow Man竭盡全力去挑戰，不自我設限也不會受環境限制。主打曲〈愛語〉是一首正宗J-POP歌曲，不只是Snow Man獻給粉絲的話語，也希望成為替聽眾們傳達心意的愛的話語。

此前，Snow Man的首張專輯《Snow Mania S1》和第二張專輯《Snow Labo. S2》，皆分別累積超過百萬銷量。這次推出的新專輯《i DO ME》，則是他們首次在發行首周就突破百萬銷量的專輯。本次專輯推出初回版A、初回版B、普通版，三種版本。