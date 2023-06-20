台積電技術論壇上海場將於21日登場，會中分享最新產品和技術發展，包括2奈米製程進展和業界領先的3奈米技術家族新成員。陸媒披露，這次技術論壇由台積電總裁魏哲家親自領軍，兩位資深副總張曉強和侯永清也將出席，一行人將拜訪阿里巴巴、壁仞科技等晶片設計公司。

芯智訊報導，除了先進製程技術之外，半導體成本高漲造成的運營問題，也將是本次論壇關注的焦點。受到新冠疫情影響，台積電高層自2020年以來，首度拜訪大陸客戶。

中國大陸業務占台積電整體營收比重約10％～15%，僅次於北美的第二大業務區域。台積電於南京設有12吋晶圓廠、上海松江有8 吋晶圓廠，服務客戶包括阿里巴巴、壁仞科技等大陸晶片設計公司，因此傳出魏哲家此行也將拜訪多家重要客戶。

魏哲家也將針對台積電最新技術發展做說明，包括2奈米技術及業界領先的3奈米技術家族新成員，包括功耗、性能更佳的強化版N3P製程，以及針對高性能運算HPC應用量身打造的N3X製程，還有支援車用客戶的N3AE解決方案。

受到美中關係緊張影響，台積電董事長劉德音曾試圖緩解中美衝突對台積電構成威脅的擔憂，他指出台積電作為全球最大晶圓代工廠，在改善中美關係的問題上有重要作用。