花蓮市試辦垃圾定時定點收運，解決民眾追趕垃圾車。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

追不到垃圾車、上班族時間無法配合倒垃圾，相當苦惱，花蓮市區今天開始試辦垃圾定時定點收運，在原有12條路線各新增1處收運專區，資源回收車同樣也有定點服務，解決民眾追趕垃圾車。

市長魏嘉彥與代表會副主席黃達祥、代表江如玲、田珍綺到收運專區關心試辦作業。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉彥今與代表會副主席黃達祥、代表江如玲、田珍綺到收運專區關心，他表示，試辦計畫為額外新增便民措施，花蓮市原沿家戶清運垃圾方式仍維持不變，民眾可依照自己方便的時間清運垃圾。也感謝清潔隊維護市容。

清潔隊長吳慶展指出，環境保護署補助花蓮市推動垃圾定時定點（專區）收運試辦計畫，而市區偶有垃圾丟包情形，主要還是因無法配合垃圾車收運時間的民眾所為，希望此項計畫實施後，能有效解決類似情況發生。

市公所說，每周一、二、四、五、六的15時40分至16時，垃圾車會在定點停留20分，資源回收車亦依該路線收運日配合定點清運（每周一、四、六或每周二、五），原沿家戶清運時間及路線皆不變。

清潔隊已印製宣導單發送家戶，垃圾車上也掛宣導布條，並廣播宣導，新增的12處專區也設置立牌供民眾辨識，清潔隊會滾動式檢討與問卷調查，評估下年度是否繼續實施。

花蓮市定時定點（專區）地點如下：東興二街與民孝街口、球崙二路80巷與球崙一路街口、民權一街與民德二街口、復興新村54-1號前、復興新村54-1號前、進豐街帝君廟戲台前、重慶路與中和街口、中原路241號旁邊（變色龍廣告公司旁）、博愛街與節約街口、國聯二路與國民五街口、延平街148巷2弄34號前（土地公廟前）、明廉國小後門、裕民路與富裕二街口。