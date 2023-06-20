2024年總統大選時間逐漸逼近，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜力搏支持度抬頭。前民進黨立委沈富雄表示，他的錦囊秘笈藏了前總統府秘書長金溥聰、前立法院長王金平、前立委郭正亮等3個人的名字，這3個人如果能夠出面幫忙侯友宜，侯友宜可以轉危為安。國民黨台北市議員張斯綱把沈也列為振弊起衰的四個人選之一，沈富雄致電張斯綱強調，這3人輔選會對國民黨士氣有很大幫助，侯友宜三顧茅廬也要請出他們。

「今天接到沈富雄大老的電話！」張斯綱今(20日)在臉書發文表示，沈富雄看到他18日的臉書貼文，覺得非常中肯可行，侯市長應該趕快這樣做，至少可以挽回支持者的信心。沈也看到自己18日在中天的發言，把沈大老列為錦囊妙計、振弊起衰的四個人選之一，沈哈哈笑說：不敢當！

張斯綱指出，沈富雄跟他說，如果金溥聰跟王金平共同為侯友宜輔選，將是國民黨自從馬王政爭以來最完美的畫面，並可為凌遲國民黨很久的馬王政爭後遺症劃下完美句點，對於團結國民黨士氣有極大的幫助。再加上郭正亮精熟的網路影響力，這個是鑽石級的輔選陣容！

張斯綱強調，沈大老一定要在策略面給予建議，因為他及阿亮老師過去有綠底，在思考面上可以補不足。沈大老說，國民黨的政治人物要放下前嫌，在這個大是大非的緊要關頭，一起合作，扭轉國家的發展方向。沈富雄直言，侯友宜要三顧茅廬請這些人來輔選！

張斯綱也提到，這兩天關於柯文哲助選的討論，他的想法很簡單，單一席次，每一票都要爭取，朱立倫主席也說要爭取在野陣營的合作，黨內同志的發言，實在多慮，多爭取一席勝利，榮耀歸於國民黨。現在已經到了大選的十字路口，國民黨及侯陣營真的沒有犯錯的空間，對於過去的恩恩怨怨，當事人的腰要更軟，侯友宜肩上所扛的不僅是個人選舉成敗，更是攸關國民黨未來的興衰，「加油呀！侯市長！」