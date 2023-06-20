桃園市觀音高中許多搭公車通勤學生與家長過去抱怨，特定路段常滿載，盼開設學生專車，但客運業者量能不足難支應。校方爭取申請教育部國教署「非山非市」學生專車計畫，經歷提案、招標及路線規畫等流程，終於在6月試跑，逾600名學生受惠，待新學年度新生7月報到後統計人數另行調整。

觀音高中過去無學生專車，僅客運業者有支持專用路線，過去家長與學生反映，公車班次不足，影響學生上下學時間，希望增開車次，經市府交通局、校方與業者協調，仍因客運業者量能實在不足無法增開，校方多管齊下爭取提升學生通勤便利性。

觀音高中校長林振清指出，國教署擴大非山非市高中職交通車補助計畫，觀高申請補助經歷計畫提案、修改、複審等程序，時長約2至3個月，順利獲交通車與通學交通費補助，112學年度獲補助1035萬元，原客運業者支持路線已撤除，感謝業者過去支持。

林振清說明，觀高首次開設學生專車，經歷2度流標，在各界協調幫助下順利找到廠商，規畫路線範圍囊括桃園、新屋、過嶺、大園、草漯、大溪、八德、平鎮、龍潭、楊梅、中壢及觀音地區，設有13條專車路線，已於6月開始試跑，參與暑期輔導課程學生也能搭乘。

市議員吳進昌表示，觀音公共運輸網絡不便捷，提供專車可減輕家長接送壓力，學生也不必再轉車等車，可說是地方一大福音，但也有人認為國中部學生也應同步納入，避免同校有不同待遇；市議員許更生認為，現今公車班次減少，校方開設學生專車對學生有益，但專車路線多，仍須持續觀察學生搭乘狀況與通勤改善程度。

林振清提到，國中部學生多為在地學區就讀，高中部則涵蓋桃園各區學子，目前此計畫以高中部為主，後續若有相關計畫會再爭取。試跑階段校方將檢視學生搭車習慣、站點位置、發車時間是否需調整，7月中旬新生報到後，會統計相關資料，將現有路線調整延伸，讓學生上學更便利，進而提升學習成效。