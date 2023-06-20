知名藝人黃子佼深耕主持界多年，流利口條跟穩健台風深受業界肯定，但他日前被控強吻及引誘17歲少女拍裸照的黑歷史，演藝事業全面停擺，對此他拍影片公開道歉並承認犯行，並抖出13位藝人的黑料後，疑似想不開被送進醫院，對此，有鄉民在PTT問卦，好奇：「現今有人能完全取代黃子佼的工作嗎？」掀起網路一片熱議。

一名鄉民在PTT八卦版表示黃子佼的主持工作類型十分廣泛，除了綜藝節目，也接藝人簽唱會、發表會等商業活動，然而自捲入MeToo風波之後，沒辦法短時間回到工作崗位，導致原本會找他的活動，得另覓主持人人選，讓鄉民提出疑問：「目前有誰有辦法直接接軌呢？」

對此，許多人點名Lulu、黃豪平等人，但也有一批人認為無人主持功力贏過黃子佼，並說明理由：「他日語跟音樂知識無可取代」、「以前主持潤娥的粉絲見面會，對方感動得退場時前去握手致意」、「活動跟典禮主持還是蠻厲害的」、「看過他現場錄節目，口條跟反應都超級好」、「有個最大的優點就是得體，所以精品活動和外國明星來，不適合腥羶色，又要流利台風，都只能找他。」

孟耿如強調會陪黃子佼一起彌補曾犯下的過錯。(圖/中時資料照)

黃子佼日前被網紅Zofia指控10多年前在車內強吻她，更以辦藝術展為由誘拍裸照，事件爆發後，他在粉專上傳3段影片承認犯行，不到1個鐘頭卻刪除所有影片，甚至關閉粉專跟IG帳戶，後來就傳出輕生，對此妻子孟耿如受訪哽咽地說：「我們是一家人，會陪佼哥一起面對」，所幸今早他已出院，目前並無大礙。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980