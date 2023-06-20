胡瓜參與十方啟能中心相關公益活動已36年，今年7月29日將於台中舉辦「2023十方募款餐會」，不料因為疫情關係，僅有70多桌被認購，距離目標的120桌相距甚遠。胡瓜在這36年裡不僅無酬幫助，還凡事都親力親為，除了女兒小禎（胡盈禎）、兒子胡釋安，他還邀請曹雅雯、賴慧如、李佩甄、李子森、李子森、杜忻恬等人共襄盛舉。

「2023十方募款餐會」將於7月29日舉辦。（胡瓜提供）

胡瓜回顧幾年前，待認購的桌數與目標有近30桌的差異，多虧謝忻不顧當時身陷新聞風波，堅持出面幫忙，「新聞一報導就滿桌，一般藝人有事情都不太願意出來露臉給人家訪問，她竟然OK，我滿佩服的」。

他說，十方啟能中心主要照顧智能障礙，無法在家自主生活、照顧上有的困難的學童，「 他們只是腦袋有問題，但還是可以走、很乖父母親把他們送到這裡接受技能訓練」，他說當時會想接觸機構，是認為家裡平安、有福報，應該做些什麼回饋給社會，沒想到一做就做了30幾年。

前些時候，曾在中心受到照顧的學童，到民視《綜藝大集合》探班，讓他相當感動，「現在小孩子都長很大，現在很多會到咖啡廳端咖啡當服務生，他的目的是不要一直使用社會成本，他們動作也許緩慢，但也不會打翻。爸媽看到他能到社會中工作也會放心許多。」

他透露十方啟能中心有烘焙坊，會販售中秋月餅等餅類， 「但因為他們還沒做到那麼專業，一般也是做公益才會去買，所以一定要研發要做到好吃，不然大家同情心能多久」，他也感謝台中市長盧秀燕幫助，安排市區房屋讓中心學童專研做餅乾。

胡瓜說，今年距離目標還有40、50桌的差異，有2萬、2萬5、3萬的三種桌次，希望企業主能夠認購，一起做愛心。