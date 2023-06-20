勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度攜手國立成功大學智慧半導體及永續製造學院，開設「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」，首期課程報名時間為即日起至6月29日，勞動部除負擔80％至100％的訓練費用，若符合15歲至29歲的參訓青年，還可領取每月8000元的學習獎勵金，歡迎想要投入半導體產業的待業民眾報名參訓。

雲嘉南分署表示，首期培訓班將於7月10日起開課，首期課程為12周，課程總時數360小時，包含學科108小時、術科252小時，預計培訓40位學員，師資陣容除成大半導體領域教師外，還邀請半導體業界專家共同授課。

雲嘉南分署補充，凡年滿15歲以上的本國籍失、待業民眾皆可報名，參訓者預計未來可從事半導體相關工程師、品質檢驗工程師、電鍍製程工程師、產品測試工程師等半導體領域職務，即日起報名至6月29日，鼓勵待業青年把握機會報名，躍升科技新貴。