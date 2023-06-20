桃園市長張善政裁示建立跨機關智慧城市推動機制「智慧桃園」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政力推「智慧桃園」，近日針對主祕以上主管調查，有7成認為人工智慧技術有助公務推動，但也擔憂資料正確性和資安問題，桃市府鼓勵各局處勇於嘗試，將率全國縣市政府之先，於7月召開以生成式AI為主題的首長共識營，之後還會有工作坊和創新競賽，期待年底有初步成果。

張善政裁示建立跨機關智慧城市推動機制「智慧桃園」，期望運用人工智慧（AI）提高公務運作效率，解決更多市政問題，研考會近日針對府內一級、二級機關「使用生成式人工智慧工具」進行意願調查，發現有近9成比例的局處主管知道生成式AI，有近7成認為生成式人工智慧工具有助公務使用，結果顯示多數機關對於AI的效益、使用意願皆表達了正面的態度。

研考會主委吳肇銘說，深化智慧科技運用是數位時代的發展趨勢，若首長本身對科技陌生或不敢放膽嘗試，只是守成，推動恐淪於口號，因此希望透過全台各地方政府中，首個以生成式AI為重要主題的首長共識營，邀請業界專家交流，鼓勵主管勇於嘗試新興科技，探討具體且切身的新科技應用案例，讓市府施政思維注入更多創新的因子，之後也會舉辦基層同仁的工作坊，以及創新提案競賽，讓運用開花結果。

吳肇銘也提到，國內已有金融、科技業者使用GPT模型來進行資料整理或對話機器人的服務，也有多國政府開始進行公務使用的探索性試驗，新加坡政府甚至已有以GPT模型來撰擬內部文件的試驗性計畫。他強調，政府有別於企業，必須以法規及民眾權益為優先，目前ChatGPT是最廣為人知的生成式AI，桃園也率全國之先試辦用ChatGPT整理歸納1999市民專線陳情內容，並研擬用AI分類市政信箱陳情內容。

吳肇銘說，根據市府調查，各機關在願意使用AI的同時，也察覺其中的風險，有近9成的填答者表示會擔心生成式AI工具所產出的資料正確性；關注個資及機敏資料外洩等議題者亦占7成；有高達9成希望市府訂定生成式AI使用指引及規範。此次調查可看出桃園市府同仁對新科技的開放態度與精進為民服務的用心，未來會針對機關需求訂定指引及規範，並提供相關教育訓練，確保AI工具的合理使用。

「技術創新，也需要制度創新！」，副祕書長金志聿說，AI的導入必然是「智慧桃園」不可或缺的一環，但在導入智慧科技的同時，公務同仁的培訓以及法規制度層面的準備必須同時並進，才能發揮最大的效益。

金志聿說，生成式AI引發關於資安、個資、科技倫理的討論，以及AI算法的透明性、可解釋性及可問責性等議題都必須廣納市府內外專業意見，深入探討，才能有最好的規範。桃園市政府將致力做好制度整備，讓未來生成式人工智慧能夠發揮其效益，提高市民福祉。