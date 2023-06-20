位於台北市大同區的「Routine Fitness」健身房號稱有五星級健身器材、600坪場地，今（20）日遭控訴惡性倒閉，想運動的會員大吃閉門羹，還收到訊息：「臨時接獲公司惡意倒閉通知，請各位會員至消保會申訴」，消息曝光後，釣出一票苦主哀號，「才剛續約3年」、「欺騙員工及會員」，而目前也完全聯絡不上業者，讓許多會員不曉得該如何是好。

一名網友在臉書社團《爆料公社》發文指控：「台北站前健身房Routine Fitness惡性倒閉！」她表示，該健身房的員工昨日還發傳單攬客，近日也有新人加入會員，沒想到在每個月15號扣款收完月費後，突然宣告倒閉，她質疑整件事都有預謀，且目前該公司電話無人接聽，主管也全數失聯，就連粉絲專頁也被撤除。

從原PO分享的照片可見，該健身房拉下鐵門，並張貼出結束營業公告，聲稱受到新冠疫情長期影響，遺憾宣布即日起停止營業。此外，會員也收到內部訊息，疑似有員工表示，「臨時接獲公司惡意倒閉通知，請各位會員至消保會申訴」，還說員工也聯繫不上公司負責人，正在想辦法自救。

一名想去運動的會員大吃閉門羹，鐵門上張貼公告，聲稱受到疫情影響才決定結束營業。（圖／爆料公社）

爆料的網友疑似收到該健身房員工的訊息，表示目前聯繫不上公司負責人，要會員找消保會申訴。（圖／爆料公社）

還有其他苦主也在論壇《Dcard》發文，表示自己昨天接到該健身房業務來電詢問是否續約，未料今天突然停止營業。這名苦主透露，她的合約簽訂一年，每月刷信用卡繳納約1500元月費，她聯繫銀行得到的回應是，「因為是跟商家簽約，無法申請止付」。

《中時新聞網》今日下午5時許撥打數通電話聯繫該健身房，結果仍然無人接聽。而實際查詢該健身房的Google商家，發現被網友狂刷一星負評，「惡性倒閉，欺騙員工及會員」、「才剛續約3年，昨天還跑去運動，今日就倒閉是怎樣！聽說員工、團課老師也是半夜收到通知」、「惡意性倒閉，連通知都沒有」。