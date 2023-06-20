雲林縣政府請工業局協助解決土地、設備經費問題，在六輕隔離水道興建簡易碼頭。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉因台塑六輕填海造陸，位於六輕隔離水道東側海堤的海豐停泊區失去原有停泊功能，30餘艘漁船筏只能移往距離更遠的台西鄉蚊港停泊區，漁民因此向雲林縣政府陳情，盼在隔離水道適當地點興建簡易碼頭，20日縣府邀經濟部工業局會勘，請工業局協助解決土地、經費問題，工業局則表示將整理資料後再研議。

麥寮鄉海豐停泊區舊稱海豐港，也是地方信仰中心拱範宮開山媽祖登陸紀念碑處，清朝年間商業繁盛，後因淤塞而沒落，變成漁船筏停泊區，1994年六輕在麥寮鄉沿海填海造地，停泊區因隔離水道高灘地的填築，導致失去原有停泊功能。

麥寮鄉魏榮男等104名漁民因此聯署向雲林縣政府陳情，希望在六輕隔離水道興建簡易碼頭，20日雲林縣長張麗善率縣農業處長魏勝德等相關局處人員前往會勘，工業局、六輕也派員到場了解情況。

張麗善表示，漁民配合六輕建廠，漁船停泊區從麥寮移至台西，但行船距離變長，成本、風險都增加，因此漁民很希望回到海豐停泊區，此次會勘隔離水道蓄水池，目前土地為工業局所有，希望工業局能加以協助，解決土地、設施經費等問題，縣府也會全力配合，讓漁民有適用的停泊區。

漁民表示，海豐停泊區距海豐社區約2.5公里，現在須改往距離約6.5公里的台西鄉蚊港停泊區，並要繞經蚊港橋，駕船出海相當不方便，且大家都認為海豐停泊區有拱範宮媽祖的保佑，出海、返航時會感到更為安心。

漁民說，蚊港停泊區位於新虎尾溪出海口，風強水急、海象惡劣，除了插竹固定船筏，還要克服陡峭的海堤階梯，才能順利出海作業與返航卸魚，過程非常不便，希望相關單位能協助在六輕隔離水道興建簡易碼頭。