香港信報報導，摩根士丹利表示，大陸的AI發展正處於轉折點，雖然在監管和半導體方面存在限制，但仍在趕上美國。這將推動消費者行為改變與商業轉型，並加速科技在整個經濟體的傳播。

報告指出，基於生成式AI的服務在大陸商業規模化前需要監管部門批准，以確保合法合規，此一時間存在不確定性。但也將有效地提高大陸AI產業的進入門檻，進而使在技術與合規方面具有專長的領先企業受益。

此外，美國的晶片禁令可能會限制大陸AI企業的全球競爭力，但基於外國企業面對的高監管壁壘，強大的內需將成為大陸企業的長期增長引擎。