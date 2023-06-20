父母輩那一代總是叮囑孩子，只要努力就會出頭天，但有些人雖然成績普通，卻靠著靈活的腦筋，依舊在職場上發光發熱。《搜狐網》分享3個讀書時成績普通的星座，他們雖不愛學習但很聰明，出社會後賺錢能力強。

▎雙子座

雙子座頭腦非常靈活，許多知識一點就通，但他們卻不喜歡學習，讀書階段成績普通，總是愛動一些小聰明，找到各種作弊方法提高成績，不過進入職場後，他們本身就很聰穎，學習能力強，很快找到解決事情的方法，從中發現自己的不足，才會開始努力學習。

▎摩羯座

摩羯座不喜歡文字類的東西，所以求學階段不愛學習，認為經驗比較重要，這導致他們容易變成工作狂，雖然他們學歷普通，沒辦法馬上爬到高處，但靠著努力與踏實做事的態度，時間久了，職位也能越做越高，薪資自然也會跟著提升。

▎牡羊座

牡羊座腦筋轉得很快，屬於一點就懂得類型，但他們實在是太愛玩，導致學習上成績差，抱持及時行樂的態度，認為讀書又不快樂，何必自討苦吃，不過進入社會後，他們腦子靈活成為優勢，而且對自己有興趣的事情，能夠激發求學慾，在工作上能很快發現問題，並找到解決辦法，為自己的事業大加分。