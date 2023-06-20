據桃捷公司統計，1200公共運輸定期票6月15日開賣以來至19日，桃捷共設定1914張1200定期票。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

基北北桃1200公共運輸定期票7月啟用，桃捷公司於機捷21處車站增設專用通道分流。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

TPASS行政院通勤月票15日開始預購，將於7月1日上線啟用，桃園大眾捷運公司預估機捷日運量將提升2至3％，配合基北北桃1200公共運輸定期票啟用，考量乘客通勤便利性，桃捷公司於機捷21處車站增設專用通道分流，提醒乘客7月起至年底須走專用道才能享有1200定期票優惠，否則會被重複扣款。

桃捷公司統計，1200公共運輸定期票6月15日開賣以來至19日，桃捷共設定1914張1200定期票；機捷6月日運量約8.3萬人次，預估1200定期票上線啟用後，7月運量有望提升2至3％。

桃捷公司指出，桃園機場捷運線先前未被納入雙北地區1280公共運輸定期票使用路線，以致各車站的收費系統包括自動售票加值機、旅客詢問處售票機、驗票閘門、後台電腦等設備，皆須全面更新，才能納入基北北桃生活圈1200公共運輸定期票使用。

為服務機捷乘客同步趕上7月1日起享有1200公共運輸定期票通勤便利性，桃捷公司已於全線21處車站增闢1200定期票乘客的專用通道，以便和一般票卡作分流。

另由於21處車站數量龐大，系統更新時程耗時費力，桃捷公司表示，正快馬加鞭趕工加速更新系統，力拚年底前開放持各種不同票卡的乘客在各閘門通行無阻，特別是1200定期票不會被重複扣款。至於除了閘門外的其餘設備系統，則預計明年中以前陸續完成更新。

桃捷公司提醒，7月1日起到年底前，持1200公共運輸定期票者務必請走專用通道，移動式感應閘門系統才會紀錄1200公共運輸定期票使用情形，若走一般閘門通道則會直接被扣款，等於重複扣款，無法享有1200定期票優惠，請乘客留意。