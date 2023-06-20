調查局偵辦義守大學女教授楊智惠涉犯《營業祕密法》案，因拘提楊女不合法，楊女當庭獲釋、事後還傳出調查官劉錦勳涉嫌性騷擾，致調查局臉上無光，除將劉員拔官調職外，並發交督察處查明，督察處20日約詢楊女到案，查證劉員性騷過程。

有「生技界美魔女」之稱的楊智惠，被控在擔任三顧生醫董事長期間，竊取「細胞層片培養技術」等營業祕密，離職後攜往新公司「超基因」，導致三顧核心技術外流遭受損失。北檢6月9日指揮台北市調處約談楊女6人，但楊女因人在國外未到案，檢方隨後指示市調處到機場拘提楊女。

結果調查官拘提過程，未依《刑事訴訟法》規定當面告知楊女所涉罪名及法律上權利，楊女聲請提審，台北地院當庭勘驗調查官執行光碟，發現調查官未依法告知楊女罪名及權利，認定拘提不合法，10日裁定楊當庭釋放。

但楊女在檢調應訊時，反控承辦調查官劉錦勳兩度對她性騷擾。據了解，楊女指控2021年她任職三顧董事長時，被劉約至KTV聚會，劉趁著酒意強吻她臉頰，她怒斥「你在做什麼？」劉還推稱「妳很漂亮，我忍不住！」

另楊女指控，劉在拘提她前有約她吃飯，暗示她有案子，兩人若「進一步發展」，或許可以大事化小。

調查局獲悉此事，17日將劉拔官，調回局本部總務處，強調劉員涉犯《性騷擾防治法》部分，已交由督察室查明，台北市調處另派員續辦楊案，不會影響楊女案件偵辦。因此督察處20日首度約詢楊女到案，查證劉員性騷過程。

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