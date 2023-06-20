Routine Fitness ｜ RF健身房門口20日貼出結束營業公告。（北市法務局提供／張芷瑜台北傳真）

有網友爆料「Routine Fitness ｜ RF健身房」於20日惡意倒閉，北市截至下午5時已收到16件民眾申訴案，北市簡任消保官龔千雅表示，20日下午前往健身房門市稽查，電話聯繫王姓負責人後未獲回應，將函請業者到府說明，釐清後續退費及處理機制。

有網友發文指Routine Fitness ｜ RF健身房惡意倒閉，內文提到她昨日才接到業務電話詢問要不要續約，今日就停止營業，她也透露自己簽的合約是一年約，每月會費約1500元，聯繫銀行後，卻因銀行是與商家簽約，無法申請止付，留言處也有其他網友反應受害。

龔千雅說明，統計至6月20日下午5時已收到16件民眾申訴案，20日下午北市消保官會同體育局前往健身房門市稽查，現場鐵門已拉下無人員在場，經電話聯繫王姓負責人後未獲回應，後續將函請業者到府說明，釐清後續退費及處理機制，確保民眾權益。

此外，Routine Fitness ｜ RF健身房門口20日也貼出結束營業公告，上頭提到「感謝各位會員的支持，因新冠疫情長期的影響，很遺憾宣布本館於今日起停止營業，造成不便，敬請見諒！」