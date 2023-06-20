證交所分析，5月大盤總成交值約5.708兆元，較4月大幅增加45.84％，使證券商經紀手續費收入較4月增加；5月自營部門的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較4月成長10.59億元，月增翻倍、增幅106.22％。
5月證券商承銷業務淨利也較4月成長2.74億元，月增也翻倍、達108.3％，整體而言，5月全體證券商稅後淨利59.28億元，較4月成長23.95億元、月增67.79％。
證交所並分析，累計前5月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少；前5月自營部門的證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長130.03億元。
不過，前5月證券承銷業務淨利較去年同期僅成長4.5億元、年增21.91％，合計全體證券商前5月稅後淨利255.8億元，較去年同期成長101.18億元、年增仍有65.44％的亮麗表現。
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